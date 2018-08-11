Утром в центре Саратова автомобиль «прилёг» на бок после ДТП

Утром в субботу, 11 августа, в Кировском районе Саратова произошло ДТП с участием двух отечественных легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба региональной УГИБДД МВД России.

Около 08:30 на перекрёстке улиц Зарубина и Вольская столкнулись LADA Kalina и ВАЗ-2110. Согласно предварительным данным автомобилист, управлявший «десяткой», двигался по улице Зарубина, в то время как водитель Kalina попытался проскочить перекрёсток.

В результате произошло столкновение, из-за чего последний автомобиль «прилёг» на бок. Водитель был вынужден выбираться из машины через пассажирскую дверь. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводятся проверки, уточняется степень вины в происшествии каждого из водителей.

Яна Васильева