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| | Утром в центре Саратова автомобиль «прилёг» на бок после ДТП

Утром в центре Саратова автомобиль «прилёг» на бок после ДТП

Сегодня, 11:15

Утром в субботу, 11 августа, в Кировском районе Саратова произошло ДТП с участием двух отечественных легковых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба региональной УГИБДД МВД России.

Около 08:30 на перекрёстке улиц Зарубина и Вольская столкнулись LADA Kalina и ВАЗ-2110. Согласно предварительным данным автомобилист, управлявший «десяткой», двигался по улице Зарубина, в то время как водитель Kalina попытался проскочить перекрёсток.

В результате произошло столкновение, из-за чего последний автомобиль «прилёг» на бок. Водитель был вынужден выбираться из машины через пассажирскую дверь. К счастью, в ДТП обошлось без пострадавших.

 

 

На данный момент на месте аварии работают сотрудники ГИБДД, проводятся проверки, уточняется степень вины в происшествии каждого из водителей.


Яна Васильева
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