Россияне боятся нового LADA Granta: Чего ждать от новинки?

Автолюбители опасаются, что у модели улучшится только дизайн, но не качество.

Уже в конце нынешнего месяца в рамках международного автосалона в Москве состоится премьера рестайлингового бюджетного седана LADA Granta. Разработчики ранее утверждали, что при разработке модели были учтены все прошлые ошибки, поэтому качество новинки удивит россиян.

Вместе с тем в социальных сетях российские автолюбители не разделяют оптимизма руководства «АвтоВАЗ». Пользователи сети уверены, что новый LADA Granta внешне окажется куда эффектнее актуальной модели, но качество сборки оставит желать лучшего. Автомобилисты перечислили проблемы, которые имеют место в существующей модели.

Прежде всего россияне боятся, что качество сборки LADA Granta останется на том же уровне. Вероятно, что сам кузов модели вновь окажется сильно уязвимым перед коррозией.

Также россияне считают, что разработчики ничего не сделают с «воющей» коробкой передач модели, которая особенно «ревёт» на второй передаче. Также модель по-прежнему будет оснащена дешёвыми материалами отделки салона, но это, очевидно, объясняется низкой ценой самого автомобиля.

Васисуалий Мурчалов