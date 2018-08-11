В Чечне отменили соревнования по подъёму на холм на внедорожниках из-за дождей

Из-за непогоды в Чечне перенесли на неопределённый срок любительские состязания по подъёму на холм на багги и внедорожниках. Они должны были пройти сегодня, 11 августа, на территории курорта «Ведучи».

Как пояснили в пресс-центре компании «Курорты Северного Кавказа», состязания Hillclimb пришлось отметить в связи с неблагоприятными погодными условиями. Участники подъёма на холм должны были преодолеть 1-километровую дистанцию на внедорожниках или багги за максимально короткий срок.

Однако после сильных осадков дорогу на «Ведучи» размыло. На данный момент ликвидацией последствий дождей занимаются профильные структурные подразделения. Вчера, 10 августа, в Грозном температура воздуха после сильных ливней не превышала 20 градусов выше нуля.

Стоит напомнить, горнолыжный курорт «Ведучи» открыли в январе нынешнего года. Здесь работает канатная дорога, длина которой составляет более 800 м, при этом для новичков предусмотрена трасса протяжённостью порядка 1 км.

Яна Васильева