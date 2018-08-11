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| | Представлен новый 500-сильный Mercedes-Benz G-Class от Brabus

Представлен новый 500-сильный Mercedes-Benz G-Class от Brabus

Сегодня, 10:24

Специалисты немецкого тюнинг-ателье наконец добрались до следующего поколения легендарного внедорожника, и существенно доработали его.

Немецким тюнинг-ателье Brabus представлена первая программа доработок для внедорожника Mercedes-Benz G-Class нового поколения. Автомобиль обзавелся высокопроизводительной силовой установкой, карбоновым обвесом кузова и дополнительным оборудованием.

Мощность бензинового V8 4.0 с двойным турбонаддувом для Mercedes-Benz G-Class была увеличена на 78 л.с./100 Нм. Теперь производительность агрегата люксового внедорожника в исполнении Brabus составляет 500 л.с./710 Нм. С такой мощностью машина разгоняется до 100 км/ч за 5,7 с. Порог скорости автомобиля ограничен электроникой на 210 км/ч.

 

 

 

 

Для Mercedes-Benz G-Class от Brabus предусмотрены карбоновый капот, колесные диски из алюминия размерностью от 20 до 23 дюймов. Кроме того, автомобиль оснащается выхлопными патрубками из нержавеющей стали. Выпускная система внедорожника сделана таким образом, чтобы звучать более громко и спортивно. Салон новинки доступен в нескольких вариантах отделки кожей и алькантарой. Также интерьер машины можно дополнить вставками из карбона и дерева.


Иван Головин
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