Во Владимире продолжают сносить незаконные гаражи

В Ленинском районе Владимира планируется снести гаражи, которые были построены незаконно. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

На проспекте Ленина около дома №67 есть постройки, от которых власти города хотят избавиться. Владельцы гаражей могут добровольно освободить территорию до 25 сентября. Если требования будут проигнорированы, строения всё равно снесут и вывезут вместе со всем содержимым.

Такие же предупреждения были вынесены хозяевам металлических гаражей, которые находятся на улице Василисина около дома 8-б. Все подробности о сносе построек можно узнать в администрации Ленинского района, расположенной на улице Никитская, дом 4-а.

Напомним, что с улицы Комиссарова за год было вывезено более 100 гаражей. В ряде случаев владельцы гаражей пошли на контакт с властями, другие металлические конструкции демонтировали принудительно.

Яна Васильева