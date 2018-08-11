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| | 71-летний пенсионер умер в ростовской маршрутке

71-летний пенсионер умер в ростовской маршрутке

Сегодня, 09:52

В Ростове-на-Дону в пятницу, 10 августа, в маршрутном такси умер пожилой мужчина. В следственном комитете по региону рассказали, что пенсионер почувствовал себя плохо во время поездки в автобусе, следовавшем по маршруту №21.

Старший помощник руководителя СУ СК РФ по Ростовской области Галина Гагалаева сообщила, что пассажиры, ехавшие в автобусе №21, вызвали скорую помощь, но мужчина скончался до того, как прибыли медики.

Госпожа Гагалаева отметила, что на место происшествия выезжал следователь. Он провел осмотр и опросил свидетелей. Пассажиры рассказали, что мужчины заболело сердце, и он стал задыхаться, после чего водитель сразу же остановил автобус около РГУПСа.

В настоящее время устанавливается точная причина смерти пожилого пассажира маршрутки, назначена судебно-медицинская экспертиза. Уточняется, что погибшему исполнился 71 год.


Яна Васильева
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