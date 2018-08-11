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| | Представлены фото Suzuki Jimny в стиле Mercedes-Benz G-Class

Представлены фото Suzuki Jimny в стиле Mercedes-Benz G-Class

Сегодня, 09:49

Тюнинг-ателье Liberty Walk показало пакет внешних доработок для японской модели, придающих машине брутальный вид.

Внедорожник Suzuki Jimny недавно сменил поколение. Внешность машины стала более современной, но сохранила концепцию своего предшественника. Накануне тюнинг-ателье Liberty Walk представило боди-кит для автомобиля, благодаря которому он стал похож на Mercedes-Benz G-Class. В пакет внешних доработок машины вошли иные передний бампер и радиаторная решетка. Для крыши внедорожника предусмотрена пластиковая рельефная накладка с небольшим спойлером.

Тюнинг-ателье Liberty Walk сообщило, что пакет внешних доработок для нового Suzuki Jimny уже можно заказать. При этом стоимость боди-кита не уточняется. Эксперты полагают, что за пакет придется выложить несколько тысяч долларов.

 

 

Внедорожник Suzuki Jimny нового поколения должен появиться в России следующей весной. Автомобиль будет продаваться в РФ с агрегатом 1.5 отдачей 102 л.с. Рублевый ценник на новинку пока не озвучивается. В Японии машина продается минимум за 1,5 млн иен (примерно 830 000 рублей). В максимальной сборке автомобиль стоит 1,85 млн иен (1 млн рублей).


Иван Головин
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