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| | Трасса в наказание: Развития М4 «Дон» автомобилисты могут не ждать

Трасса в наказание: Развития М4 «Дон» автомобилисты могут не ждать

Сегодня, 09:35

Правительству удобнее получать прибыль от платных автобанов.

 

В Сети всё больше пользователей присоединяются к жаркой дискуссии, обсуждая проблему трассы М4 «Дон», которую власти РФ попросту не хотят развивать. В ряде соцсетей в пабликах, посвящённых Ростову-на-Дону, появляется всё больше разгневанных комментариев от ростовчан, которые проводят свои летние отпуска не на морях, а в жарких пробках, стоя на федеральной трассе и заявляют, что эта дорога стала для ним наказанием за все грехи.

Многие пользователи негативно отнеслись к новости о том, что правительство Ростовской области якобы мгновенно отреагировало на новости о дорожных пробках на различных отрезках М4 «Дон». Ростовчане считают, что замену примерно 190 погонных метров полотна нельзя считать капитальным ремонтом дороги, так как остальная часть дорожного покрытия - а общая протяженность трассы порядка 1500 км - будет покрыта обычными латками, которые станут либо выступать над уровнем дороги, либо станут ниже асфальта. Подобный рельеф ощутят все автомобилисты.

Кроме того, россияне посетовали на замедленную реакцию властей, которые по-прежнему продолжают реагировать на появление критических проблем с опозданием, так как ремонтом трассы М4 в Ростовской области решили заняться в отпускной период, когда дорога уже оказалась под критическими нагрузками. Эксперты убеждены, что автомобилисты могут не ждать сейчас развития М4. Они проанализировали информацию, поступающую от водителей, сравнили ее с заявлениями властей и выяснили, что чиновники планируют лишь латки поставить на трассе, несмотря на большое количество поврежденного полотна. Водители признались, что хотели бы, чтобы трассы федерального значения расширялись в местах, где чаще всего образуются пробки, тем более, что они исправно платят налоги и рассчитывают на улучшение инфраструктуры. 

Многие жители Ростова также считают, что властям РФ невыгодно заниматься развитием федеральной трассы, так как из-за её загруженности всё больше людей со скрипом в зубах начинают пользоваться платными автобанами, принося небывалую прибыль. В соцсетях жители области предупреждают неопытных водителей об опасности выбора объездных путей, которыми решают воспользоваться водители, не желающие простаивать в пробках. Многие автолюбители уже попались на уловку, используя данные со своих навигаторов, которые попросту заводят их на непроходимые дороги, повреждающие их автомобили. Нередко ростовчане ехали в отпуск, а попадали в автосервис, восстанавливая свои авто из-за того, что правительство страны не может выделить достаточно средств на благоустройство трассы.


Александр Вест
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