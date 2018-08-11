«АвтоВАЗ» оформил патент на «приборку» для обновленной LADA Granta

Роспатент разместил в бюллетене «Промышленные образцы» фотографию приборной панели, которой обзаведётся обновлённый вариант LADA Granta. Данный элемент уже запатентовал «АвтоВАЗ».

Новая «приборка» для LADA Granta имеет увеличенный монохромный экран, объединённый с блоком контрольных индикаторов. Помимо этого, поменяется оформление спидометра и тахометра: теперь цифры разместятся радиально.

Не так давно компания «АвтоВАЗ» рассекретила рейстайлинговый седан LADA Granta, у которого полностью изменился внешний вид передней части. Радиаторная решётка, головные фары и бампер новинки унаследовали в Х-стилистику от Vesta, номерные знаки «переехали» на крышку багажного отделения.

Отметим, что официальная премьера новой LADA Granta пройдёт в конце этого месяца на автосалоне в Москве. Наряду с этим Granta и Kalina станут одном семейством, включающим в себя седан, хэтчбек, лифтбек, универсал и его кросс-модификацию.

При этом линейки моторов не коснутся изменения. Как и прежде, она будет включать в себя 1,6-литровые бензиновые «атмосферники» мощностью 87, 98 и 106 лошадиных сил. Покупатели смогут выбирать между 5-скоростной «механикой» и 4-ступенчатой АКПП.

Яна Васильева