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| | В Воронеже на обочине сфотографировали редкий Audi S7

В Воронеже на обочине сфотографировали редкий Audi S7

Сегодня, 08:05

В столице Черноземья на обочине удалось сфотографировать автомобиль, который редко можно встретить в России. Речь идёт о дорогостоящем спортивном хэтчбеке Audi S7.

Стоявший около дороги спорткар не остался без внимания водителей. Снимок автомобиля распространился по тематическим сообществам, где многие пользователи восхитились Audi S7.

«Покруче любого купе будет, такая красотища», «Умеют немцы совмещать красоту и мощь», «И никакие псевдоспортивные японцы с ним не сравнятся», «С такой машиной можно забыть обо всем», – написали комментаторы.

Напомним, Audi S7 представляет собой спортивную модификацию А7. Такой автомобиль оснащается 4,0-литровым мотором V8 TFSI, выдающим 450 лошадиных сил. Спорткар способен ускоряться до 100 км/ч с места за 4,6 с.

Серийный Audi S7 дебютировал в 2011 году на автосалоне во Франкфурте, а к 2016 году модель обновилась. В ходе рестайлинга машина получила новую решётку радиатора, более современные фары, иной задний бампер и трапециевидные выхлопные трубы.


Яна Васильева
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