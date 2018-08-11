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| | Alfa Romeo сделает модель 8C 800-сильным гибридом

Alfa Romeo сделает модель 8C 800-сильным гибридом

Сегодня, 07:00

Итальянцы возрождают спорткар, и намерены оснастить его высокопроизводительной комбинированной установкой, а также наделить монококом из углеродного волокна.

Итальянские машиностроители намерены возродить легендарный спорткар Alfa Romeo 8C, и он станет гибридом. Ожидается, что автомобиль оснастят бензиновым агрегатом 2.9 V6 и электромотором. Вместе они будут выдавать производительность порядка 800 л.с. До 100 км/ч новинка сможет разгоняться за 3 с.

Напомним, купе и родстер Alfa Romeo 8C Competizione, стоявшие на конвейере с 2007 по 2010 годы, оснащались мотором V8 4.7 тягой 450 л.с. от Ferrari. Купе разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с.

Возрожденный Alfa Romeo 8C получит монокок из углеродного волокна. Тираж новинки составит 1 000 единиц. Сроки ее дебюта и ценник пока не озвучиваются.

Итальянцы также намерены возродить модель Alfa Romeo GTV. Ею станет двухдверная вариация седана Giulia. Машина получит агрегат 2.9 V6 с электрическим наддувом, который повысит мощность мотора до 600 л.с. Оригинальный GTV ушел с конвейера в 2005 году. Автомобиль оснащается 240-сильным V6 3.2.

 

 

 

Напомним, к 2022 году Alfa Romeo планирует выпустить две модели SUV. Известно, что итальянцы работают над новым флагманским вседорожником, который станет на ступень выше нынешнего Stelvio. Новинка выйдет после 2020 года.


Иван Головин
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