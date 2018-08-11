Alfa Romeo сделает модель 8C 800-сильным гибридом

Итальянцы возрождают спорткар, и намерены оснастить его высокопроизводительной комбинированной установкой, а также наделить монококом из углеродного волокна.
Итальянские машиностроители намерены возродить легендарный спорткар Alfa Romeo 8C, и он станет гибридом. Ожидается, что автомобиль оснастят бензиновым агрегатом 2.9 V6 и электромотором. Вместе они будут выдавать производительность порядка 800 л.с. До 100 км/ч новинка сможет разгоняться за 3 с.
Напомним, купе и родстер Alfa Romeo 8C Competizione, стоявшие на конвейере с 2007 по 2010 годы, оснащались мотором V8 4.7 тягой 450 л.с. от Ferrari. Купе разгоняется до 100 км/ч за 4,2 с.
Возрожденный Alfa Romeo 8C получит монокок из углеродного волокна. Тираж новинки составит 1 000 единиц. Сроки ее дебюта и ценник пока не озвучиваются.
Итальянцы также намерены возродить модель Alfa Romeo GTV. Ею станет двухдверная вариация седана Giulia. Машина получит агрегат 2.9 V6 с электрическим наддувом, который повысит мощность мотора до 600 л.с. Оригинальный GTV ушел с конвейера в 2005 году. Автомобиль оснащается 240-сильным V6 3.2.
Напомним, к 2022 году Alfa Romeo планирует выпустить две модели SUV. Известно, что итальянцы работают над новым флагманским вседорожником, который станет на ступень выше нынешнего Stelvio. Новинка выйдет после 2020 года.