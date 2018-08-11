В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Мнения

В том же платье и с тем же веником: «Обнищавшая» Волочкова вернулась из отпуска досрочно и в одиночестве

Всего пять дней провела прима-балерина на греческих курортах. Такое быстрое возвращение в «любимый

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Регина Тодоренко показала округлившийся животик Ани Лорак рассказала про символ их семьи Хакеры могут остановить сердце через кардиостимулятор Волочкова шокирована стоимостью услуг ЖКХ Гадалка предсказала вышедшей из комы звезде "Маргоши" рак Ксения Собчак показала трогательный снимок с умершим отцом Антропологи: Лень – причина вымирания первых людей «Плоская, как доска»: В Сети активно обсуждают грудь Бузовой Ди Каприо прав: Ученые объяснили, почему человек не помнит начала сна «Дальше газона не пускают?»: Анастасия Волочкова опубликовала фото из отеля в Греции Петросян расстроен выносом его семейного конфликта на всеобщее обозрение Татьяна Ларина поливала грязью экс-супруга из-за разоблачения обмана на «Битве экстрасенсов»
| | Линейка Lexus LX в России подорожала на 13-76 тысяч рублей

Линейка Lexus LX в России подорожала на 13-76 тысяч рублей

Сегодня, 06:00

Рост стоимости затронул бензиновые и дизельные вариации премиального вседорожника.

Отечественные эксперты установили, что в августе кроссоверы Lexus LX 570 и LX 450d в России подорожали на 13-76 тысяч рублей.

Lexus LX 570 в базовой сборке Premium+ теперь продается за 6 510 000 рублей. За «топовую» Superior придется выложить 7 088 000 рублей. Все бензиновые версии машины прибавили в цене 13 000 рублей. Автомобиль оснащается агрегатом 5.7 отдачей 367 л.с.

Lexus LX 450d подорожал до 6 085 000 рублей (базовая версия Executive). В максимальной сборке Executive 2** машина теперь продается за 6 367 000 рублей. 450d приводится в движение 272-сильным «дизелем» 4.5. Комплектуется мотор автоматической трансмиссией. Уточним, что все вышеназванные ценники озвучены без каких-либо акций и спецпредложений.

 

 

Дилеры недавно отчитались, что за январь-июль реализовали в России 13 473 машины марки Lexus. Спрос на автомобили японского бренда в РФ вырос в годовом сравнении на 8%.


Иван Головин
Новости по теме
В России подорожал премиальный кроссовер Lexus NX
В России подорожал премиальный кроссовер Lexus NX

Сотрудники агентства «АВТОСТАТ» провели мониторинг цен и установили, что премиальные модели от Lexus в июле стали дороже в РФ. Увеличение ценников затронуло…

Автомобили KIA снова подорожали в России
Автомобили KIA снова подорожали в России

KIA стала очередным зарубежным брендом, который повысил стоимость своей продукции на авторынке России. Семь моделей марки выросли в цене на 15 000 30 000…

Фургон Renault Dokker подорожал в России на 30 000 - 35 000 рублей
Фургон Renault Dokker подорожал в России на 30 000 - 35 000 рублей

Эксперты проанализировали отечественный авторынок и установили, что французский автомобиль Renault Dokker поднялся в цене. Таким образом, грузовая версия…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости