Линейка Lexus LX в России подорожала на 13-76 тысяч рублей

Рост стоимости затронул бензиновые и дизельные вариации премиального вседорожника.

Отечественные эксперты установили, что в августе кроссоверы Lexus LX 570 и LX 450d в России подорожали на 13-76 тысяч рублей.

Lexus LX 570 в базовой сборке Premium+ теперь продается за 6 510 000 рублей. За «топовую» Superior придется выложить 7 088 000 рублей. Все бензиновые версии машины прибавили в цене 13 000 рублей. Автомобиль оснащается агрегатом 5.7 отдачей 367 л.с.

Lexus LX 450d подорожал до 6 085 000 рублей (базовая версия Executive). В максимальной сборке Executive 2** машина теперь продается за 6 367 000 рублей. 450d приводится в движение 272-сильным «дизелем» 4.5. Комплектуется мотор автоматической трансмиссией. Уточним, что все вышеназванные ценники озвучены без каких-либо акций и спецпредложений.

Дилеры недавно отчитались, что за январь-июль реализовали в России 13 473 машины марки Lexus. Спрос на автомобили японского бренда в РФ вырос в годовом сравнении на 8%.

Иван Головин