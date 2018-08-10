SEAT прощается с трехдверным хэтчбеком Leon

Volkswagen AG продолжает избавляться от автомобилей данного сегмента в силу существенного падения их продаж на рынке Европы.

Некогда хорошо продававшийся в Европе трехдверный SEAT Leon SC больше не будет выпускаться. Продажи автомобиля стремятся к нулю, и Volkswagen AG принял решение попрощаться с ним. До этого модельный ряд испанской марки покинул трехдверный SEAT Mii.

В последние годы европейский рынок охладел к трехдверным хэтчбекам настолько, что Volkswagen AG начал «чистку». Изначально немецкий автогигант упразднил модели Beetle, Polo, Scirocco и Up!. Далее та же участь настигла Audi A3. Сейчас в дилерских центрах Европы еще можно приобрести новые VW Golf и Audi A1 с трехдверным кузовом, но при смене генераций последних двух моделей, они останутся только пятидверными. Skoda Citigo скоро вообще прекратит существование.

Марка SEAT сейчас не работает в России, но проданные в стране машины испанской компании до сих пор обслуживаются. Модель Leon SC выпускалась с 2013 года. Она продавалась в РФ, и имела в силовой линейке агрегаты 1.2 и 1.8, производительность которых составляет от 86 до 186 л.с.

Иван Головин