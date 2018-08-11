Toyota поделилась информацией о своем серийном гиперкаре

Японская машиностроительная компания Toyota выпустит серийную модификацию своего суперкара Toyota GR Super Sport. По словам главы австралийского филиала марки Орландо Родригеза, за новинку придется отдать столько же, сколько и за гиперкар.

Отмечается, что инсайдеры предполагают, что стоимость новинки составит примерно 1 000 000 долларов. Пока не сообщается, на какие рынки приедет автомобиль и точные даты дебюта новинки. По информации обозревателей специализированных порталов, презентация серийного исполнения японского суперкара пройдет через несколько лет.

Технические параметры серийного Toyota GR Super Sport пока засекречены. Подкапотное пространство прототипа занимает гибридная установка, которая состоит из 6-цилиндрового мотора объемом 2,4 литра и электродвигателя. Общая мощность агрегата составляет 1000 «лошадок».

Прототип Toyota GR Super Sport построили вместе со специалистами гоночной команды Toyota Gazoo Racing. Автомобиль обустроили колесными дисками размером 18 дюймов, массивным антикрылом, спортивной системой выхлопа с двумя патрубками и камерами, которые пришли на смену боковым зеркалами, изображения с которых передаются на особый экран в салоне.

Дмитрий Павличко