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| | Mitsubishi нарастит производство кроссвэна Xpander

Mitsubishi нарастит производство кроссвэна Xpander

Сегодня, 16:46

Данное решение обусловлено повышением спроса на модель в регионе АСЕАН.

В АСЕАН (Ассоциация стран юго-восточной Азии) наблюдается повышение спроса на кроссвэн Мitsubishi Xpander. В связи с этим японские машиностроители решили нарастить производство данной модели.

Мitsubishi Xpander представляет собой нечто среднее между компактвэном и кроссовером. Автомобиль дебютировал год назад на мотор-шоу Gaikindo в Индонезии. В этой же стране выпускается машина на заводе в Бекаси. Первым рынком для кроссвэна также стала Индонезия, а в апреле его география расширилась на другие страны юго-восточной Азии. В России продажи модели не планируются.

В 2018 году японцы намеревались собрать порядка 100 000 единиц Мitsubishi Xpander. Теперь же, на фоне повышенного спроса на модель в АСЕАН, ее производство нарастят на 20%. Уточним, что только в Индонезии на машину собрано 80 000 заказов в период с августа минувшего года до конца июня нынешнего года.

Индонезийский офис Мitsubishi инвестировал средства в модернизацию предприятия в Бекаси. Ожидается, что в 2019 году завод нарастит производство кроссвэна Xpander до 150 000 единиц в год.

 

 

Длина Мitsubishi Xpander составляет 4,47 м. Автомобиль имеет трехрядную кабину. Моторный отсек машины занимает агрегат 1.5 отдачей 105 л.с. Он сочетается с 5-МКПП и 4-АКПП, передающими крутящий момент на безальтернативный передний привод.


Иван Головин
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