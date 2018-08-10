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| | В Ростове на Соколова и Малиновского ограничат движение

В Ростове на Соколова и Малиновского ограничат движение

Сегодня, 16:27

В Донской столице продолжаются работы по благоустройству города, и жителей областного центра предупреждают об этих мероприятиях.

Департамент автодорог Ростова-на-Дону сообщил, что проспект Соколова и улица Малиновского будут перекрываться в связи с ремонтными работами. Водителям и пешеходам стоит заранее продумывать обходные пути.

На проспекте Соколова, 86 планируются строительные работы. Он будет перекрыт с 1 сентября по 31 декабря.

Улица Малиновского, в створе дома №3 будет перекрыта с 30 августа по 15 сентября. Здесь планируются работы по прокладке ливневой канализации.


Иван Головин
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