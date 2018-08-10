В Воронеже после обысков задержан владелец сети АЗС «Калина Ойл»

В данное время фигурант дела о мошенничестве пребывает в изоляторе временного содержания. В скором времени для него будет избрана мера пресечения.

Топливная компания «Калина Ойл» принадлежит Валерию Борисову. Ночью 10 августа он был задержан в Воронеже. В составе холдинга находится сеть АЗС, контролирующая в ЦФО около 75 заправочных станций. Около 15 из них работают в столице Черноземья. Сейчас Борисова содержат в изоляторе временного содержания.

Напомним, ранее офисы компании «Калина Ойл» подверглись обыскам, в рамках которых были изъяты документы. Организация привлекла внимание полиции из-за подозрений в мошенничестве с НДС.

Ранее сообщалось, что несколько лет назад «Калина Ойл» через две компании купила шесть АЗС в Липецкой и Тамбовской областях. Позже эти же фирмы покупали и продавали заправочные станции друг другу. Позже документы по этим сделкам были поданы в налоговую на возмещение НДС. После этого все АЗС приобрела компания, состоящая в холдинге «Калина Ойл». Установлено, что организации, задействованные в махинациях, оформлены на лиц, работавших в компании «Калина Ойл». Они получали деньги за исполнение роли «номиналов» в мошеннической схеме. Сейчас говорится от 25 млн рублей незаконного возмещения. При этом предполагается, что данная сумма окажется намного крупнее после изучения изъятых при обысках документов.

Иван Головин