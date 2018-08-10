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| | Житель Тобольска угнал автомобиль с 1,5 тысячами долларов в салоне

Житель Тобольска угнал автомобиль с 1,5 тысячами долларов в салоне

Сегодня, 15:39

Стражи порядка получаса гонялись за нарушителем по столице Черноземья. Мужчина пренебрегал правилами дорожного движения, и оказывал сопротивление правоохранителям во время задержания.

В ночь с 8 на 9 августа был задержан 37-летний водитель грузового автомобиля «КАМАЗ», который управлял транспортным средством в нетрезвом виде. Правоохранители сообщили, что инцидент имел место на улице Дмитрия Горина. Здесь инспекторы заметили тягач, двигающийся с нарушениями ПДД. Стражи порядка потребовали водителя остановиться, но он этого не сделал.

Водитель «КАМАЗа» представлял опасность для окружающих, так как беспорядочно перемещался из одной полосы в другую. В связи с этим инспекторы решили преследовать нарушителя. Погоня длилась 35 минут. Стражи порядка остановили грузовик на улице Серафима Саровского.

Инспекторы при попытке задержания нарушителя сами оказались в опасности, ведь он вел себя агрессивно, и активно сопротивлялся при аресте. Позже экспертами было установлено, что на злоумышленника воздействовали 0,6 промилле алкоголя.

По факту инцидента ведется разбирательство. Нарушитель задержан, на него составлено несколько административных протоколов. Инициирована проверка по факту причинения физического вреда сотрудникам полиции.


Иван Головин
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