Житель Тобольска угнал машину с 1,5 тысячами долларов и пропил их

Ранее судимого злоумышленника задержали, и он рассказал стражам порядка, что похитил автомобиль, чтобы покататься по городу, а деньги потратил на выпивку и личные нужды.

Полиция Тобольска получила сообщение о похищении автомобиля и краже денег, находившихся в его салоне. Потерпевший заявил, что в машине находились 1,5 тысячи долларов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

В ходе разбирательства выяснилось, что потерпевший, будучи на работе, без присмотра оставил свою куртку, в которой находились ключи от машины. Через некоторое время мужчина заметил пропажу ключей. Сотрудники сообщили ему, что видели, как его автомобиль отъехал от здания.

Стражи порядка быстро разыскали угонщика. Им оказался житель Тобольска 1988 года рождения, который уже имел проблемы с законом ранее. Ранее судимого гражданина задержали, и доставили в дежурную часть. Мужчина сознался в содеянном, и рассказал правоохранителям, что совершил преступление, потому что ему хотелось прокатиться по городу. Доллары злоумышленник разменял в обменном пункте, после чего потратил деньги на выпивку и личные нужды. Сейчас угонщик находится под арестом. На него заведено уголовное дело.

Иван Головин