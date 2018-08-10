В Тюмени столкновении LADA и Daewoo пострадали пять человек

Отечественная машина выехала на встречную полосу, и не разминулась с иномаркой. По факту инцидента проводится разбирательство.

ДТП имело место на территории Калининского округа Тюмени вечером 9 августа. Здесь на улице Ветеранов Труда возле дома №3 произошло столкновение автомобилей LADA Granta и Daewoo Nexia. В аварии пострадали пятеро мужчин возрастом 26-36 лет. Они получили ушибы и переломы.

В пресс-службе ГИБДД сообщили, что ДТП произошло на регулируемом перекрестке. LADA Granta поворачивала налево и не пропустила встречную Daewoo Nexia. Стражи порядка разбираются в обстоятельствах происшествия.

Иван Головин