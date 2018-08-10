В Воронеже ночью полицейские задержали пьяного водителя КАМАЗа

8 августа в 23:35 в Коминтерновском районе Воронежа на улице Дмитрия Горина сотрудники полиции увидели российский грузовик КАМАЗ-53212, который шарахался с одной полосы на другую. Правоохранители потребовали у водителя автомобиля остановиться, но последний никак не отреагировал на требования полиции.

После этого, экипаж ГИБДД начал преследование КАМАЗ-532126. На улице Серафима Саровского большегруз удалось остановить, но водитель оказал сопротивление правоохранителям, из-за чего пострадал полицейский.

После задержания водителя заставили пройти медосвидетельствование, которое показало, что шофер был пьян, что подтвердило наличие 0,6 промилле алкоголя в крови. Также полиция смогла установить личность задержанного правонарушителя, им оказался 37-летний житель Воронежа. Материалы о нанесении работнику полиции ранений водителем отправили в региональное отделение Следственного Комитета.

Дмитрий Павличко