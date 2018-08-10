В Воронежской области двое детей пострадали в ДТП с трактором

В машину врезалась иномарка с двумя школьниками. После столкновения они были госпитализированы.

Днем 9 августа на территории Бутурлиновского района Воронежской области, в селе Гвазда произошло ДТП с участием двух машин. Нижегородская семья на Chevrolet Aveo врезалась в трактор.

Известно, что иномаркой управлял 34-летний водитель. В какой-то момент он потерял управление транспортным средством, и оно врезалось в трактор МТЗ-80 с прицепом. В результате столкновения девочка 9 лет и 11-летний мальчик получили травмы, и прибывшие на место происшествия медики приняли решение госпитализировать детей. В правоохранительных органах подчеркнули, что последствия ДТП могли быть куда трагичнее, если бы школьники не находились в специальных удерживающих устройствах. По факту инцидента инициирована проверка.

Иван Головин