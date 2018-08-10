Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

От Редактора

Мария Захарова прокомментировала санкции США 22 смайликами

 Последовательность эмодзи, которую официальный представитель российского МИД разместила у себя на

Сюжеты:

Названа дата прощания с режиссером Дмитрием Брусникиным В Подмосковье умерла отравившаяся бабушкиными таблетками трехлетняя девочка Экологи: Над Черным морем нависла угроза экологической катастрофы Google облегчит жизнь многим знаменитостям Цымбалюк-Романовская показала новый снимок с онкобольной матерью Новый Samsung Galaxy Note 9 спасёт пользователя от неудачных фото В Сети показали видео «работы» пьяных и обкуренных российских врачей и медсестёр Постельные утехи: Бледанс раскритиковали за неподобающие снимки с сыном На Кипре умерла туристка из России Итальянский муравей попытался ограбить ювелирный магазин В Испании женщина брила свои волосатые ноги в питьевом фонтанчике в парке Посмертную маску Сталина продали на аукционе в Великобритании
| | В Воронежской области двое детей пострадали в ДТП с трактором

В Воронежской области двое детей пострадали в ДТП с трактором

Сегодня, 12:59

В машину врезалась иномарка с двумя школьниками. После столкновения они были госпитализированы.

Днем 9 августа на территории Бутурлиновского района Воронежской области, в селе Гвазда произошло ДТП с участием двух машин. Нижегородская семья на Chevrolet Aveo врезалась в трактор.

Известно, что иномаркой управлял 34-летний водитель. В какой-то момент он потерял управление транспортным средством, и оно врезалось в трактор МТЗ-80 с прицепом. В результате столкновения девочка 9 лет и 11-летний мальчик получили травмы, и прибывшие на место происшествия медики приняли решение госпитализировать детей. В правоохранительных органах подчеркнули, что последствия ДТП могли быть куда трагичнее, если бы школьники не находились в специальных удерживающих устройствах. По факту инцидента инициирована проверка.


Иван Головин
Новости по теме
В Подмосковье два подростка погибли из-за столкновения скутера с легковым автомобилем
В Подмосковье два подростка погибли из-за столкновения скутера с легковым автомобилем

 За рулем Chevrolet находилась 24-летняя женщина-водитель. Погибшим школьникам было 14 и 15 лет.

В Самаре одна из столкнувшихся машин придавила пешехода к столбу
В Самаре одна из столкнувшихся машин придавила пешехода к столбу

6 апреля в первом часу дня на дорогах Самары случилась авария с участием двух автомобилей. Один из участников столкновения придавил случайного пешехода к…

Трактор в Воронеже превратил «Четырнадцатую» в металлолом
Трактор в Воронеже превратил «Четырнадцатую» в металлолом

Жуткий дорожный инцидент, участниками которого стали три транспортных средства, имел место на территории Коминтерновского района столицы Черноземья.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости