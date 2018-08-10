В Госдуму внесены законопроекты о совершенствовании системы техосмотра

В России существует проблема выдачи так называемых «серых» диагностических карт состояния авто. Правительство предложило меры борьбы с ней.

Правила техосмотра в России станут жестче благодаря новому законопроекту, внесенному правительством на рассмотрение в Госдуму. Нововведения предусматривает административное и уголовное наказания для нарушителей прохождения технического осмотра авто.

Эффективность нововведений может быть повышена за счет фото- и видеофиксации техосмотра. Диагностическую карту сделают полноценным электронным документом.

В Госдуму также внесен законопроект, предусматривающий дисквалификацию экспертов, оформляющих диагностические карты не проведя техосмотр. Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал «серые» диагностические карты фальшивками. По словам политика, они выдаются компаниями, которые вовсе не делают техосмотр. Для борьбы с ними подготовлен соответствующий законопроект.

Правительство также намерено ужесточить наказание за езду без нормальной диагностической карты. Водителей будут штрафовать. Размер штрафа предлагают повысить до 2000 рублей.

Иван Головин