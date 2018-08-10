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| | Строители возвели почти все опоры железнодорожной части Крымского моста

Строители возвели почти все опоры железнодорожной части Крымского моста

Сегодня, 11:46

Строительство железнодорожной части Крымского моста проходит завершающую стадию, полотно переправы сомкнут с аркой в скором времени. Такой информацией поделился Леонид Рыженькин, занимающий пост гендиректора по инфраструктурным проектам «СГМ».

По словам Рыженькина, железнодорожная часть Крымского моста в скором времени завершится. Инженеры с двух сторон тянут к арке нитки пролетов. Их протягивают со стороны острова Тузлы и города Керчи. На данной площадке полотно перехода должно сомкнуться через несколько месяцев.

Также появилась информация, что сооружением железнодорожных пролетов над акваторией Керченского пролета, используя продольную надвижку, занялись зимой прошлого года. Конструкции создают из заводских блоков на берегу и по очереди надвигают на уже подготовленные опоры домкратами. Сообщается, что специалисты уже воздвигли 300 из 307 опор железнодорожной части переправы. Также инженеры произвели монтаж 110 000 тонн из 160 000 тонн металлических комплектующих пролетов.

Строительством моста через Керченский пролив занимается российская компания «Стройгазмонтаж», которая пребывает в собственности Аркадия Ротенберга. Сумма сделки составляет 222 500 000 000 рублей, а если учесть расходы заказчика 228 000 000 000 рублей.


Дмитрий Павличко
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