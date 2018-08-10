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| | В Воронеже нарушитель снял на видео, как объзжает пробку

В Воронеже нарушитель снял на видео, как объзжает пробку

Сегодня, 10:45

На страницах городских сообществ Воронежа в социальной сети появилось видео, на котором видно как парень нарушает ПДД. Нарушитель решил объехать дорожный затор вслед за автомобилем скорой помощи, включившим сирену.

На видеоролике заметно, что автолюбитель следует за медицинской машиной по полосе встречного движения. Это продолжается до угла с улицей 45-й Стрелковой Дивизии.

Автор видео сообщил, что ему нравится, то он и делает. По его словам, он добрался домой в сопровождении медиков. За такое правонарушение полиция может оштрафовать водителя на 5 000 рублей. Также это нарушение влечет за собой лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев.


Дмитрий Павличко
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