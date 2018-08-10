Анонсирован новый электрокар Infiniti

Японцы рассказали о «зеленом» родстере, в дизайне которого будут использованы черты шоу-кара Prototype 9, выполненного в духе старых гоночных болидов.

Премиальная марка Infiniti показала на тизере часть нового электрокара. Автомобиль покажут в рамках Конкурса Элегантности в Пеббл-Бич 23 августа. Тизерное изображение указывает на то, публика увидит экологически безопасный родстер. Машина дебютирует как концепт, и о ее серийной версии пока нет данных. Японцы только сообщили, что новый шоу-кар покажет, в каком направлении будет развиваться бренд Infiniti в будущем.

Ранее японцы показали концепт Infiniti Prototype 9. Машина особенна экстерьером, выполненным вдухе гоночных болидов 40-х годов ХХ века. Новый электрокар будет создан с учетом внешности Prototype 9, но получится более футуристическим.

Напомним, в Infiniti раннее сообщили, что марка намерена отправить на конвейер свои первые электрокары в 2021 году. Ожидается, что эти машины будут созданы по образу шоу-кара Q Inspiration, дебютировавшего в Детройте.

Infiniti будет выпускать не только полноценные электрокары, но и частично электрифицированные e-POWER. В этих моделях бензиновый мотор небольшого объема будет подзаряжать аккумуляторы, которые питают тяговый электромотор. Такая схема позволяет отказаться от внешних источников зарядки, а также существенно увеличить запас хода.

Иван Головин