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| | Volkswagen презентовал салон нового кроссовера T-Cross

Volkswagen презентовал салон нового кроссовера T-Cross

Сегодня, 10:27

Немецкий автоконцерн Volkswagen обнародовал в сети новые тизерные изображения и поделился некоторой информацией о своем новом небольшом кроссовере Volkswagen T-Cross. Дебют новинки пройдет осенью текущего года на автосалоне в Париже.

В основу нового Volkswagen T-Cross легла обновленная архитектура MQB, которая позволила существенно отодвинуть вперед переднюю ось, что увеличило свободное пространство в салоне и багажном отсеке. Подкапотное пространство нового Volkswagen T-Cross займут 3-цилиндровые 1-литровые моторы с производительностью 95 и 110 лошадиных сил. Кроме него предусматриваются 4-цилиндровый 1,5-литровый 150-сильный агрегат и два 1,6-литровых дизельных двигателя, генерирующих 95 и 115 «лошадок». Установки приводятся в действие 6-скоростной МКПП и роботизированной КПП с двойным сцеплением.

 

 

В функциональном перечне нового Volkswagen T-Cross появятся система экстренного торможения и система контроля за выходом из полосы движения. Также стоит отметить электронную панель управления, мультимедийный центр с 8-дюймовым тачскрином и беспроводную зарядку для мобильных гаджетов. На рынок новинка выйдет весной 2019 года.


Дмитрий Павличко
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