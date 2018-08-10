Новый кроссовер Honda Passport запечатлели на испытаниях

Вседорожник с таким же названием покинул конвейер в 2002 году, и теперь японцы решили возродить старое имя для модели, которая станет соперником на рынке для Ford Edge и Nissan Murano.

Японские машиностроители вывели на тесты среднеразмерный SUV, который выйдет на рынок под возрожденным названием Honda Passport. Под таким именем с 1993 по 2002 годы производился кроссовер. Он был построен на базе Isuzu Rodeo.

Накануне прототип нового Honda Passport попался фотошпионам. Кадры автомобильных папарацци показал сайт motor1. Журналисты утверждают, что кроссовер появится в продаже во втором квартале будущего года.

В модельном ряду японской марки кроссовер Honda Passport расположится между CR-V и Pilot. Автомобиль сможет конкурировать с Ford Edge и Nissan Murano. Машину построят на платформе вседорожника Pilot. При этом Passport станет примерно на 150 мм короче соплатформенника.

Силовую линейку кроссовера Honda Passport представит мотор 3.5 V6 отдачей 284 л.с./254 Нм. Он будет комплектоваться 6- или 9-АКПП, а также полным приводом.

Напомним, японцы ранее обещали до конца года показать рестайлинг компакт-кросса HR-V. Ходят слухи, что машина с обновлением лишится дизельного мотора 1.6. Его место должна занять комбинированная силовая установка на базе бензинового агрегата 1.5, сочетающегося с электродвигателем и 7-АКПП. Кроме того, машина будет продаваться с этим же бензиновым мотором в традиционном варианте силовой установки. Его мощность составит 130 л.с.

Иван Головин