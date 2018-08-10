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| | В Ростове произошло ДТП при участии иномарки и маршрутки

В Ростове произошло ДТП при участии иномарки и маршрутки

Сегодня, 09:06

В Ростове-на-Дону произошло дорожно-транспортное происшествие с участие иномарки и маршрутного такси. Дорожная авария случилась вечером 9 августа.

Согласно полученной информации, в 23 часа немецкий внедорожник Volkswagen Touareg на углу Кузнечной улицы и переулка Малогвардейского столкнулся с маршруткой №212, следующей по направлению Ростов-Батайск. От удара, водитель микроавтобуса потерял управление и врезался в забор дома. Сообщается, что в аварии нет пострадавших.

Автомобиль и маршрутка получили сильные механические повреждения. Один из пользователей интернета посоветовал обладателю дома, в забор которого врезалась маршрутка, установить противотанковые ежи и вырыть траншею. На месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют полную картину произошедшего.


Дмитрий Павличко
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