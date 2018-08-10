Brabus выпустит ограниченное издание кабриолета Smart ForTwo

Инженеры немецкой тюнинговой компании Brabus презентовало специальную версию кабриолета Smart ForTwo. Новинка получила название Brabus Smart ForTwo 125R и будет выпущена тиражом в 125 экземпляров.

Подкапотное пространство тюнингованного кабриолета займет 0,9-литровый агрегат с производительностью 125 лошадиных сил. До первой «сотни» доработанный автомобиль разгоняется за 9,2 секунды при предельной скорости в 175 км/ч.

Специальный кабриолет Brabus Smart For Two 125R обустроили заниженной подвеской, передними колесами размером 16 дюймов, задними колесными дисками размерностью 17 дюймов, спортивной выхлопной системой с тремя патрубками в духе суперкара Ferrari 458 Italia, спортивными креслами, кожаным салоном и алюминиевые педали.

Brabus Smart ForTwo 125R обойдется автолюбителям в 39 900 евро или 3 065 000 рублей. В России стандартное исполнение кабриолета стоит 1 360 000 рублей.

Дмитрий Павличко