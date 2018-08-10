Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Заключенный-обжора стал интернет-звездой Инопланетяне помогут американцам с уборкой мусора Экс-любовника Волочковой высмеяли за отсутствие роскоши Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой
| | Кроссоверы Lotus получат агрегаты от Volvo

Кроссоверы Lotus получат агрегаты от Volvo

Сегодня, 08:08

Согласно информации, распространенной специализированными порталами, инженеры британского бренда Lotus трудятся над двумя кроссоверами, которые будут лишены вседорожных свойств, но станут обладателями производительных двигателей. Вероятно, автомобили позаимствуют технические параметры от Volvo.

По всей видимости, подкапотное пространство обеих кроссоверов от Lotus займет гибридная установка, взятая от шведских моделей Volvo XC60 и Volvo XC90 в модификации T8. Указанный агрегат включит в себя 2-литровый турбомотор и полностью электрический двигатель. Установка приводится в действие 8-ступенчатой АКПП, а суммарная мощность агрегата составит 407 лошадиных сил.

Сообщается, что кроме силовых параметров, оба кроссовера обзаведутся довольно жесткой подвеской. Первый кроссовер поборется за клиентов с BMW X4 и Porsche Macan, а второй должен стать конкурентом BMW X6, Maserati Levante и Porsche Cayenne. Отмечается, что дебют первого авто состоится в 20220 году, премьера второго – в 2021 году.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Новый кроссовер от Lotus получит платформу Volvo
Новый кроссовер от Lotus получит платформу Volvo

Английская компания-производитель Lotus построит свой первый кроссовер на базе платформы Scalable Product Architecture. Соответствующая архитектура была…

Новый Volvo XC60 стал российским бестселлером бренда в феврале
Новый Volvo XC60 стал российским бестселлером бренда в феврале

В начале этого года новый Volvo XC60 вышел на российский рынок, в феврале модель завоевала статус бестселлера бренда. В прошлом месяце клиенты Volvo получили…

ВТБ Лизинг запускает спецпредложение на новый Volvo XC60
ВТБ Лизинг запускает спецпредложение на новый Volvo XC60

Компания ВТБ Лизинг разместила 26 марта сообщение о запуске специального предложения совместно с Volvo Car Russia. В рамках акции можно купить в лизинг Volvo…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости