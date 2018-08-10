Кроссоверы Lotus получат агрегаты от Volvo

Согласно информации, распространенной специализированными порталами, инженеры британского бренда Lotus трудятся над двумя кроссоверами, которые будут лишены вседорожных свойств, но станут обладателями производительных двигателей. Вероятно, автомобили позаимствуют технические параметры от Volvo.

По всей видимости, подкапотное пространство обеих кроссоверов от Lotus займет гибридная установка, взятая от шведских моделей Volvo XC60 и Volvo XC90 в модификации T8. Указанный агрегат включит в себя 2-литровый турбомотор и полностью электрический двигатель. Установка приводится в действие 8-ступенчатой АКПП, а суммарная мощность агрегата составит 407 лошадиных сил.

Сообщается, что кроме силовых параметров, оба кроссовера обзаведутся довольно жесткой подвеской. Первый кроссовер поборется за клиентов с BMW X4 и Porsche Macan, а второй должен стать конкурентом BMW X6, Maserati Levante и Porsche Cayenne. Отмечается, что дебют первого авто состоится в 20220 году, премьера второго – в 2021 году.

Дмитрий Павличко