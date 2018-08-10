К продажам готовится новый универсал Hyundai Celesta размером LADA Vesta SW

В моторную гамму новинки войдут два агрегата и три коробки передач. Салон автомобиля полностью идентичен интерьеру одноименного седана.

Весной 2017 году корейцы начали продавать в КНР седан Hyundai Celesta, построенный на шасси модели Solaris. Минувшей весной разработчики показали китайцам в Пекине концепт «пятидверки» Celesta. Машина была одновременно похожа и на хэтч, и на универсал, однако в ее названии фигурировала приставка RV. Накануне в китайском офисе анонсировали товарный вариант прототипа, и сайт Autohome уже продемонстрировал снимки с серийным автомобилем.

Hyundai Celesta RV в отличие от седана имеет иные бамперы и фонари. Место для номерного знака у него расположено на багажной двери. Внутреннее пространство новинки никак не отличается от салона седана.

По последним данным, универсал Hyundai Celesta RV получил габариты 4405х1750х1470 мм с колесной базой в 2650 мм. Машина сопоставима по размерам с LADA Vesta SW.

Hyundai Celesta RV предназначен для рынка КНР. В скором времени он выйдет в продажу. Машина будет предлагаться с агрегатом 1.6 мощностью 123 л.с. Пару ему составят шестиступенчатые МКПП и АКПП. Позже на рынок выйдет версия авто с двигателем 1.4 T-GDI тягой 130 л.с. Его укомплектуют 7-РКПП. Для «топового» авто предусмотрена система мультимедиа с сенсорным дисплеем.

Иван Головин