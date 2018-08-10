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| | В сеть попали свежие фото «заряженного» седана LADA Vesta Sport

В сеть попали свежие фото «заряженного» седана LADA Vesta Sport

Сегодня, 05:00

Спортивная новинка была замечена во время съемок рекламного ролика в Подмосковье. Фотографии седана LADA Vesta Sport, окрашенного в фирменный оттенок «Тайфун», попали в сеть.

В Instagram аккаунт lada_vesta_club опубликовал уникальный снимок LADA Vesta Sport, судя по которому, «АвтоВАЗ» серьезно готовится с PR-кампании. Напомним, седан поступит в продажу в России в сентябре, а публичный дебют новинки пройдет в рамках Московского автосалона в конце августа.

На прошлой неделе «заряженный» LADA Vesta Sport был замечен возле одного из дилерских центров в Москве. На снимках удалось детально разглядеть внешность новинки. Седан обзавелся стильным обвесом кузова, оригинальными бамперами, задним спойлером на крышке багажника, нижним спойлером в переднем бампере, юбками на порогах и фэйковым диффузором в заднем бампере.

LADA Vesta Sport оснащается 1,8-литровым бензиновым мотором ВАЗ-21179, форсированным с 122 до 145 л.с. Пару ему составляет 5-диапазонная МКПП от Renault. До первой сотни «заряженный» седан берет разгон за 9,6 секунды, а максимальная скорость составляет 198 км/ч.

 

 

«АвтоВАЗ» пока не назвал точные цены на автомобиль, однако есть предположения, что LADA Vesta Sport будет стоить 850 000 – 900 000 рублей. Отметим, что стандартная «Веста» продается по цене от 584 900 рублей.


Юлия Романова
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