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| | Geely назвала свой новый кроссовер Geely Binyue

Geely назвала свой новый кроссовер Geely Binyue

Сегодня, 07:00

Изначально китайские машиностроители называли модель SX11, но теперь для нее выбрано официальное имя.

В скором времени модельная линейка китайского автогиганта Geely пополнится новым кроссовером, построенным на модульном шасси, созданном специалистами компании. Ранее машина была известна как SX11 (заводской индекс), но теперь производитель определился с названием паркетника, и именовал его Binyue.

Название Geely Binyue применимо к китайской версии модели. Не исключено, что на другие рынки автомобиль отправится под другим именем, как это нередко бывает с машинами марки.

Длина кроссовера Geely Binyue составляет 4,33 м. Он спроектирован на шасси BMA, получившем полузависимую заднюю подвеску. По словам китайцев, платформа является их самостоятельной разработкой, но нет сомнений, что в ней используются наработки Volvo и Lynk Co.

Накануне производитель представил в интернете новые визуализации кроссовера Geely Binyue. Кроме того, разработчики рассказали, что моторный отсек новинки займет бензиновая «тройка» 1.5, разработанная совместно с Volvo. Мощность двигателя равна 177 л.с./255 Нм. Пару ему составит 7-РКПП. Первую «сотню» автомобиль набирает за 7,9 с. Позже на рынке должна появиться гибридная модификация машины с подзарядкой от розетки.

 

В КНР кроссовер Geely Binyue появится в ближайшее время. Расширения географии модели стоит ждать не ранее, чем в 2019 году.


Иван Головин
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