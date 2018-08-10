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| | Представлен новый минивэн Maxus G50 от SAIC

Представлен новый минивэн Maxus G50 от SAIC

Сегодня, 06:00

Китайская машиностроительная компания SAIC презентовала новый минивэн Maxus G50. Первые экземпляры поступят на рынок в декабре текущего года.

Размеры новинки составят 4750X1800X1720 мм, а величина колесной базы достигнет 2800 миллиметров. Новый Maxus G50 обзаведется гигантской радиаторной решеткой, модными светодиодными головными фарами, обширной линией остекления и задними фонарями, которые соединены хромированной накладкой.

Интерьер исполнен в духе полноразмерного внедорожника Maxus D90. Автомобиль получил такую же переднюю панель, парящий тачскрин мультимедийного центра и подобную панель управления. Салон рассчитан на 5 и 7 человек.

 

Подкапотное пространство нового Maxus G50 занимает 1,3-литровый мотор с производительностью в 150 «лошадок». Также предусматривается 162-сильный 1,5-литровый двигатель. Они работают в тандеме с 6-скоростной МКПП и 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двумя сцеплениями и системой переднего привода. Среди опций нового минивэна следует выделить стабилизационную систему, кнопочное зажигание, электронный стояночный тормоз, панорамный верх с люком, систему кругового обзора, парктроник и мультимедийный центр с поддержкой мобильных гаджетов. За новый Maxus G50 автолюбители выложат от 85 000 до 100 000 юаней или от 791 000 до 930 000 рублей.


Дмитрий Павличко
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