Названы самые популярные автомобильные марки с «автоматом» в РФ

На фоне роста спроса на машины с автоматической трансмиссией специалисты составили рейтинг брендов, которым россияне доверяют при покупке транспорта с такой коробкой передач.

Эксперты констатируют постоянное повышение спроса на машины с АКПП в России. Сейчас примерно половина продаваемых в РФ машин оснащена автоматической трансмиссией.

Статистика гласит, что в первом полугодии нынешнего года жители страны остановили свой выбор на 440 000 легковых транспортных средствах с АКПП. Здесь имеются в виду машины не только с автоматической трансмиссией, а и с РКПП и вариатором.

Самым весомым игроком на рынке автомобилей с АКПП в России признан южнокорейский бренд KIA, представляющий собой иномарку №1 в РФ. За первое полугодие производитель продал в стране 87,4 тысячи легковушек с «автоматом».

Вторую строчку рейтинга занимает Hyundai. Южнокорейская марка реализовала за первое полугодие в России 65,2 тысячи машин с АКПП. У Toyota этот показатель составил 44,1 тысячи автомобилей, что поставило японскую марку на третье место.

На четвертой строчке рейтинга расположился Volkswagen, реализовавший 32,5 тысячи машин с АКПП. На пятом месте стоит Nissan с результатом в 24,1 тысячи авто. Во второй пятерке расположились: Skoda (21,4 тыс. ед.), Renault (18,8 тыс. ед.), Mercedes-Benz (17,6 тыс. ед.), Mitsubishi (17,2 тыс. ед.) и BMW (17 тыс. ед.).

Иван Головин