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| | Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander едет в Россию

Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander едет в Россию

Сегодня, 19:00

Популярная модель пережила рестайлинг и готовится к выходу на авторынок России. Цены и комплектации на обновленный Mitsubishi Outlander озвучат ближе к старту продаж.

Кроссовер был представлен в рамках Женевского автосалона весной этого года. В пресс-центре «ММС Рус» подтвердили, что новинка поступит в продажу в России осенью.

После обновления Mitsubishi Outlander обзавелся новыми передними фарами, пересмотренной решеткой радиатора, накладками на бамперах, новым задним спойлером и 18-дюймовыми дисками. В салоне кроссовера появились новые передние сиденья и дефлекторы вентиляции второго ряда кресел. Также автомобилю перенастроили рулевое управление и улучшили звукоизоляцию выхлопного коллектора.

Кроссовер будет доступен с новыми Обновленный кроссовер Mitsubishi Outlander будет предлагаться на рынке РФ с прежними моторами: 2-литровым 145-сильным и 2,4-литровым 167-сильным. Пару двигателям составляет вариатор.

 

 

Напомним, на сегодняшний день Mitsubishi Outlander можно приобрести на отечественном рынке по цене от 1 559 000 рублей.


Юлия Романова
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