Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Мнения

Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой

Она мужественно боролась со своими многочисленными болезнями, но они, увы, победили.

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

От Редактора

Российские онкологи готовы помочь первой леди Сирии в борьбе с раком

Ранее стало известно, что у Асмы Асад выявили злокачественную опухоль груди.

Сюжеты:

Дима Билан шокировал откровением в день рождения Уитни Хьюстон Популярный техноблогер призвал перестать сажать людей за мемы Эксперты: Чихание – не повод избавляться от кота Регина Тодоренко не желает возвращаться в Москву Опубликованы официальные причины смерти звезды «Вечного зова» Тамары Дегтярёвой Часики-то тикают: Эвелине Бледанс намекают, что надо поскорее выходить замуж Баста и Наргиз записали совместный трек «Прощай, любимый город» Седокова назвала причину нелюбви отца Гектора к сыну «Неповторимая краска»: Олешко выразил соболезнования семье Дегтярёвой Решетову и Тимати поймали на совместном отдыхе Google оптимизировала браузер Chrome для безрамочных смартфонов Голая Катя Варнава рассказала подписчикам о собственной неуклюжести
| | Фургон Renault Dokker подорожал в России на 30 000 - 35 000 рублей

Фургон Renault Dokker подорожал в России на 30 000 - 35 000 рублей

Сегодня, 17:21

Эксперты проанализировали отечественный авторынок и установили, что французский автомобиль Renault Dokker поднялся в цене. Таким образом, грузовая версия Renault Dokker подорожала на 30 000 – 35 000 рублей, а цена пассажирской модификации поднялась на 20 000 рублей.

Пассажирский вариант исполнения Renault Dokker, подкапотное пространство которого занимает 1,6-литровый 82-сильный бензиновый мотор, обойдется в 889 000 рублей. Топовая вариация фургона стоит теперь 990 990 рублей. Renault Dokker, обустроенный дизельным агрегатом объемом 1,5 литра с отдачей в 90 «лошадок» доступен от 1 059 990 до 1 110 990 рублей.

Грузовая версия Renault Dokker Van будет предложена от 894 000 до 949 000 рублей. Под капотом машины разместится 1,6-литровый агрегат с производительностью в 82 лошадиных сил. Двигатель приводится в действие МКПП. Renault Dokker Van с 90-сильным 1,5-литровым дизелем обойдется в 1 069 000 рублей.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Renault Dokker все же стал «убийцей» LADA Largus в России
Renault Dokker все же стал «убийцей» LADA Largus в России

Французская компания Renault в декабре 2017 года вывела на российский автомобильный рынок компактный фургон Renault Dokker, который стал серьёзным конкурентом…

Renault Dokker предлагают в лизинг на выгодных условиях
Renault Dokker предлагают в лизинг на выгодных условиях

Российское подразделение популярной французской автомобилестроительной компании Renault анонсировало запуск новой спецпрограммы с наименованием «Начни…

Кроссоверы Renault прибавили в цене 30-80 тыс. рублей
Кроссоверы Renault прибавили в цене 30-80 тыс. рублей

В пресс-центре российского филиала французской автомобилестроительной компании Renault сообщили об изменениях цен на свои кроссоверы. Отмечается, что данные…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости