Фургон Renault Dokker подорожал в России на 30 000 - 35 000 рублей

Эксперты проанализировали отечественный авторынок и установили, что французский автомобиль Renault Dokker поднялся в цене. Таким образом, грузовая версия Renault Dokker подорожала на 30 000 – 35 000 рублей, а цена пассажирской модификации поднялась на 20 000 рублей.

Пассажирский вариант исполнения Renault Dokker, подкапотное пространство которого занимает 1,6-литровый 82-сильный бензиновый мотор, обойдется в 889 000 рублей. Топовая вариация фургона стоит теперь 990 990 рублей. Renault Dokker, обустроенный дизельным агрегатом объемом 1,5 литра с отдачей в 90 «лошадок» доступен от 1 059 990 до 1 110 990 рублей.

Грузовая версия Renault Dokker Van будет предложена от 894 000 до 949 000 рублей. Под капотом машины разместится 1,6-литровый агрегат с производительностью в 82 лошадиных сил. Двигатель приводится в действие МКПП. Renault Dokker Van с 90-сильным 1,5-литровым дизелем обойдется в 1 069 000 рублей.

Дмитрий Павличко