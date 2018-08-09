Ferrari представит новый суперкар 17 сентября

Итальянский бренд Ferrari, подконтрольный концерну FCA, обнародовал в сети тизерное изображение своего нового суперкара. Дебют новинки назначен на 17 сентября текущего года.

Пока автопроизводитель сообщил только о рабочем названии суперкара Ferrari F176. По мнению автоэкспертов, базой для суперкара послужит Ferrari 812 Superfast, премьера которого прошла в 2017 году на Женевском автосалоне. Подкапотное пространство нового суперкара займет 12-цилиндровый 6,5-литровым атмосферным мотором с производительностью 800 лошадиных сил. Агрегат приводится в действие 7-скоростным «роботом» с двойным сцеплением. До первой «сотни» Ferrari 812 Superfast возьмет разгон за 2,9 секунды при предельной скорости в 340 км/ч.

Последней новинкой итальянского премиального бренда станет особая модификация суперкара Ferrari 488 Pista, которую назвали Piloti Ferrari. Автомобиль доступен для продажи только тем автолюбителям, которые участвуют в автоспортивной спецпрограмме машиностроителя.

Дмитрий Павличко