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| | Peugeot рассекретила новый седан Peugeot 408 на официальных фото

Peugeot рассекретила новый седан Peugeot 408 на официальных фото

Сегодня, 04:00

Французские машиностроители завершают работу над рестайлингом автомобиля, и назвали официальную дату его «живой» премьеры.

Общественность увидит обновленный седан Peugeot 408 13 августа. Уточним, что французы покажут рестайлинг второго поколения модели, которое продается в КНР с 2014 года. Грядущее обновление предназначено только для Китая. Напомним, что Peugeot 408 продается в России и Южной Америке, но только в первом поколении.

Главным отличием двух поколений Peugeot 408 является шасси. Первая генерация седана основана на архитектуре PF2. В основу второго поколения автомобиля взята платформа EMP2.

Накануне производитель опубликовал в интернете официальные визуализации обновленного седана Peugeot 408. Рендеры говорят о том, что автомобиль получит иной капот, видоизмененные бамперы, другую радиаторную решетку, а также пересмотренную оптику. В палитре кузова машины появилась синяя эмаль. В салоне седана не произошло изменений, но салон теперь можно заказать в бежевом цвете.

 

Обновление не затронуло моторную гамму седана Peugeot 408, и он, как и прежде, оснащается турбодвигателями, производительность которых составляет 136 и 167 л.с. Кроме того, для автомобиля доступен бензиновый двигатель 1.8 тягой 139 л.с.


Иван Головин
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