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| | Продажи новых автомобилей снизились только в одном российском регионе

Продажи новых автомобилей снизились только в одном российском регионе

Сегодня, 15:04

Эксперты опубликовали на просторах интернета информацию, согласно которой за первое полугодие 2018 года в России продали 750 700 новых «легковушек», что на 16,6% выше показателей прошлого года. По словам специалистов, на рынке новых легковых машин наблюдается положительная динамика, за исключением одного региона – Карачаево-Черкесской республики (-2,4%).

Об этом проинформировали эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ». Сообщается, что наилучшую динамику продемонстрировала Магаданская область, где за отчетный период зафиксирован рост продаж на уровне 58,7%. Второе место досталось Алтаю (+47%). ТОП-3 закрывает республика Удмуртия, где объем продаж за указанный период вырос на 44,2%.

Самым крупным региональным рынком можно назвать Москву, где продали 112 000 машин (+14,9%). Подмосковный авторынок вырос на 15,4% (61 600 штук). В перечне нестоличных регионов лидерство принадлежит Татарстану (33 400 ед., +5,9%), Башкирии (27 200 шт., +14,9%) и Краснодарскому краю (27 200 ед., +17,5%). В первой десятке числятся Самарская (25 300 шт., +16%), Свердловская (24 000 ед., +28,9%), Челябинская (20 000 шт., +23,3%) и Ростовская (19 200 ед., +12,2%) области.


Дмитрий Павличко
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