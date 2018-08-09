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| | Японских автопроизводителей Suzuki, Mazda и Yamaha уличили в мошенничестве

Японских автопроизводителей Suzuki, Mazda и Yamaha уличили в мошенничестве

Сегодня, 13:28

Министерство госземель, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии уличило производителей Suzuki, Mazda и Yamaha в фальсификации уровня вредных выбросов. В отношении компания ведется расследование по факту нарушения требований к тестированию экологичности машин и мототехники.

Ведомство уточнило, что Suzuki, Mazda и Yamaha тестировали свой транспорт на потребление топлива и уровень выбросов, нарушая принятую методику измерения. Правительство провело расследование и выяснило, что подобные нарушения совершают Subaru и Nissan.

Наибольшее количество нарушений зафиксировано у производителя Suzuki, который проигнорировал качество тестирования в 7,5 тысячах ТС из 13 тысяч проверок. Ведомство отметило, что компании Mazda и Yamaha фальсифицируют 3,8 и 2,1% данных об автомобилях. Отмечается, что представители брендов признали, что нарушили правила проверки.

На данный момент не известно, какие меры пресечения будут приняты в отношении компаний. Рассматривается требование об отзыве машин и мотоциклов, однако пока Министерство выступило с требование не нарушать процедуру проверки в будущем.


Татьяна Рязанская
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