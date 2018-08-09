«Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров

Мнения

«Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров

 Балерина долгое время терпела насмешки и оскорбления от недругов. Однако недавно решила им

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Непримиримые Джолипитты: Бред Питт продолжает воевать с Анджелиной за общение с детьми «Умную» настольную лампу научили включаться по Wi-Fi Сила любви: Леонардо ДиКаприо молодеет на глазах В Турции выпускница вуза впала в ступор после элементарного вопроса на телешоу «Синтол в помощь»: Олесе Малибу посоветовали хороший имплантат Учёные: Интенсивные занятия спортом вредят психике Терезу Мэй сравнили с жирафом за очередной нелепый реверанс «Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров В США облизанный собакой мужчина лишился обоих рук и ног В Индии девушка с 10-килограммовой рукой наконец дождалась лечения «Мажор»: Фанаты T-killah обиделись на рэпера из-за поста в Сети Герчаков раскрыл причины распада брака Стеклова и Захаровой
| | Эксперты: Российский авторынок в июле остался на пятом месте в Европе

Эксперты: Российский авторынок в июле остался на пятом месте в Европе

Сегодня, 12:09

Российский авторынок, продемонстрировавший в июле нынешнего года хороший рост, остался на пятом месте в Европе. Такую информацию распространили на просторах интернета эксперты из «АВТОСТАТ».

Лидером автомобильного рынка Европы в июле 2018 года выступает Германия, где продали 317 848 экземпляров, что на 12,3% превышает показатели годичной давности. Второе место досталось Британии (163 898 единиц, +1,2%). ТОП-3 закрывает Франция, где дилерам удалось сбыть 175 396 штук (+18,9%).

В первой пятерке фигурируют Италия (152 393 ед., +4,4%) и Россия (133 000 шт.). Таким образом, РФ сохранила пятое место в европейском рейтинге реализации легковушек. Нужно отметить, что июльские продажи автомобилей в Испании достигли отметки в 131 176 транспортных средств, что на 19,3% выше результатов аналогичного периода пришлого года.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Авторынок Казахстана в феврале продемонстрировал рост на 58%
Авторынок Казахстана в феврале продемонстрировал рост на 58%

В феврале нынешнего года объем продаж новых авто в Казахстане достиг 4 066 экземпляров, что на 58,4% выше показателей годичной давности. Об этом сообщают…

Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестую строку в Европе
Российский рынок LCV в феврале поднялся на шестую строку в Европе

Российский рынок легких коммерческих автомобилей в феврале 2018 года занял шестое место в Европе, обойдя Нидерланды и Бельгию. Об этом сообщают штатные…

Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов в Европе
Эксперты назвали ТОП-10 самых популярных кроссоверов в Европе

Эксперты провели исследование европейского автомобильного рынка за первый квартал текущего года. Итогом их работы стал ТОП-10 кроссоверов, которые широко…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости