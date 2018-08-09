Эксперты: Российский авторынок в июле остался на пятом месте в Европе

Российский авторынок, продемонстрировавший в июле нынешнего года хороший рост, остался на пятом месте в Европе. Такую информацию распространили на просторах интернета эксперты из «АВТОСТАТ».

Лидером автомобильного рынка Европы в июле 2018 года выступает Германия, где продали 317 848 экземпляров, что на 12,3% превышает показатели годичной давности. Второе место досталось Британии (163 898 единиц, +1,2%). ТОП-3 закрывает Франция, где дилерам удалось сбыть 175 396 штук (+18,9%).

В первой пятерке фигурируют Италия (152 393 ед., +4,4%) и Россия (133 000 шт.). Таким образом, РФ сохранила пятое место в европейском рейтинге реализации легковушек. Нужно отметить, что июльские продажи автомобилей в Испании достигли отметки в 131 176 транспортных средств, что на 19,3% выше результатов аналогичного периода пришлого года.

Дмитрий Павличко