«Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров

Мнения

«Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров

 Балерина долгое время терпела насмешки и оскорбления от недругов. Однако недавно решила им

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

Непримиримые Джолипитты: Бред Питт продолжает воевать с Анджелиной за общение с детьми «Умную» настольную лампу научили включаться по Wi-Fi Сила любви: Леонардо ДиКаприо молодеет на глазах В Турции выпускница вуза впала в ступор после элементарного вопроса на телешоу «Синтол в помощь»: Олесе Малибу посоветовали хороший имплантат Учёные: Интенсивные занятия спортом вредят психике Терезу Мэй сравнили с жирафом за очередной нелепый реверанс «Дебилов и моральных уродов не читаю»: Волочкова жестко поставила на место хейтеров В США облизанный собакой мужчина лишился обоих рук и ног В Индии девушка с 10-килограммовой рукой наконец дождалась лечения «Мажор»: Фанаты T-killah обиделись на рэпера из-за поста в Сети Герчаков раскрыл причины распада брака Стеклова и Захаровой
| | Названы места отключения светофоров в Туле 9 августа

Названы места отключения светофоров в Туле 9 августа

Сегодня, 11:02

В городе пройдет плановая проверка дорожных сигнализаторов. Власти предупреждают горожан о профилактических мероприятиях.

9 августа в Туле пройдет очередная проверка, в рамках которой будут отключены светофоры. Власти города уже не в первый раз предупреждают граждан о грядущих ремонтах и обслуживании, чтобы они были готовы к таким мероприятиям.

Тульская администрация накануне выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что на перекрестке улиц Советской и Дзержинского, недалеко от областного Управления ГИБДД с 10:00 до 14:00 будут отключены светофоры. До этого местные СМИ предупреждали граждан, что на некоторых улицах города произойдут плановые отключения электроэнергии для проведения работ на сетях и оборудовании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму светофор стал «стал женщиной». Сигнализатор включился сразу тремя светами.  


Иван Головин
Новости по теме
В Воронеже образовалась пробка из-за отключения светофоров
В Воронеже образовалась пробка из-за отключения светофоров

Большая пробка образовалась в центральной части Воронежа по причине отключения светофоров. Такой информацией поделились городские сообщества в социальных сетях.

В Ростове ожидаются массовые отключения воды
В Ростове ожидаются массовые отключения воды

Сотрудники коммунальных предприятий Ростова предупреждают местных жителей о том, что с 25 по 26 апреля планируется ряд отключений воды по всему городу. Связано…

В Ростове будут отключать свет в первую неделю апреля
В Ростове будут отключать свет в первую неделю апреля

В связи с необходимостью проверки оборудования на станциях, подающих электричество в Ростове-на-Дону, а также на линиях электропередач, электрики будут…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости