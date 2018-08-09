Названы места отключения светофоров в Туле 9 августа

В городе пройдет плановая проверка дорожных сигнализаторов. Власти предупреждают горожан о профилактических мероприятиях.

9 августа в Туле пройдет очередная проверка, в рамках которой будут отключены светофоры. Власти города уже не в первый раз предупреждают граждан о грядущих ремонтах и обслуживании, чтобы они были готовы к таким мероприятиям.

Тульская администрация накануне выпустила пресс-релиз, в котором говорится, что на перекрестке улиц Советской и Дзержинского, недалеко от областного Управления ГИБДД с 10:00 до 14:00 будут отключены светофоры. До этого местные СМИ предупреждали граждан, что на некоторых улицах города произойдут плановые отключения электроэнергии для проведения работ на сетях и оборудовании.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму светофор стал «стал женщиной». Сигнализатор включился сразу тремя светами.

Иван Головин