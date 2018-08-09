В России подорожали почти все модели Mitsubishi

Японская марка после пересмотра рублевого прайса на свою продукцию, повысила ее стоимость в РФ на 5-35 тысяч рублей.

Сейчас отечественному потребителю предлагаются шесть моделей марки Mitsubishi. С прежним ценником остался только паркетник Outlander. Самым высоким ростом стоимости отличился Mitsubishi Pajero. SUV подорожал на 30-35 тысяч рублей. Самая доступная версия машины теперь продается в России за 2 829 000 рублей. «Топовый» вариант автомобиля обойдется в 3 039 000 рублей.

Стоимость кроссовера Mitsubishi ASX в России выросла на 5-32 тысячи рублей. Отныне самая доступная версия машины продается за 1 129 000 рублей. «Топовый» Instyle стоит 1 545 000 рублей.

Меньше всех подорожали Mitsubishi Eclipse Cross, Pajero Sport и L200. При этом у первого кроссовера не выросла в цене начальная версия, и он стоит от 1 399 000 до 2 168 000 рублей. Также не подорожала базовая версия Pajero Sport, и теперь он продается по цене от 2 299 000 до 2 957 000 рублей. Mitsubishi L200 теперь стоит от 1 829 000 до 2 458 000 рублей.

К слову, еще весной аналитики сообщали, что дела Mitsubishi в России налаживаются. Спрос на автомобили марки растет из-за нескольких факторов, и по итогам января-июля ее продажи в стране выросли в 2,3 раза. Немаловажно то, что в РФ расширяется линейка кроссоверов бренда. Кроме того, в стране реализовываются кредитные программы Mitsubishi. Так, в апреле, каждый второй автомобиль марки в России был приобретен в кредит.

Иван Головин