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| | Милицейский фургон ГАЗ-51 из «Операции Ы» продают в Новосибирске

Милицейский фургон ГАЗ-51 из «Операции Ы» продают в Новосибирске

Сегодня, 10:14

На портале «Юла» появилось объявление о продаже культового милицейского фургона ГАЗ-51 1968 года выпуска. Автомобиль продает один из жителей Новосибирска.

По словам продавца ретромобиля, такой милицейский автофургон известен любому, кто хоть один раз смотрел такие советские фильмы, как «Операция Ы», «Внимание! Всем постам…», «Сыщик», «Джентльмены удачи» и «Самогонщики». Также людям более старшего поколения известно о его надежности, универсальности и комфорте.

Сообщается, что фургон находится на ходу, подвергся восстановлению, при котором применялись только оригинальные комплектующие. Машину поставили на учет и она пребывает в сухом гараже. За авто хотят выручить 850 000 рублей.

Стоит напомнить, что на портале обнародовали объявление, согласно которому продается премиальный спорткар Marussia. Он принадлежит одному сибиряку, который продает его за 10 000 000 рублей.


Дмитрий Павличко
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