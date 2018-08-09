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| | Компания Harley-Davidson изобрела систему автоматического торможения мотоциклов

Компания Harley-Davidson изобрела систему автоматического торможения мотоциклов

Сегодня, 11:00

Новые автомобили достаточно давно предлагают оснащать системой автоматического торможения. Компания Harley-Davidson представила систему автоторможения для мототранспорта.

Система автоторможения предназначена для экстренных ситуаций, чтобы предотвратить столкновение. Если для машин система применяется довольно просто, то для мотоциклов все несколько сложнее. Водитель мотоцикла, который не ожидает остановки, может пострадать в результате автоматического торможения.

Для изобретения уникальной системы автотормоза, которая обеспечит безопасность и окружающих и байкера, Harley-Davidson использовали классический набор датчиков и радар. При этом, те же датчики установили на руле, кресле и шлеме водителя, чтобы блок управления оценивал не только ситуацию на дороге, но и готовность водителя к остановке.

Инженеры уточнили, что система автотормоза для мотоцикла будет оповещать водителя звуком и вибрацией, при риске потери равновесия. Если водитель будет игнорировать сигналы, то будет применен экстренный тормоз с нарастающим усилием.


Татьяна Рязанская
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