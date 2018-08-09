Воронежец показал, как водителей вынуждают ехать по «платкам»

В России построено множество платных трасс, которые можно избежать, если выбрать бесплатную дублирующую дорогу. Воронежец показал, что, несмотря на наличие дублера, водителей вынуждают выбирать «платки».

Водитель из Воронежа показал условия на трассах-дублерах. Соответственно бесплатные дороги значительно отличаются от «платок», однако автолюбитель уверен, что это не просто так, и плохие условия на дорогах создают специально, чтобы водители платили за проезд.

Воронежец отметил, что объехать платную дорогу в Районе Липецка достаточно сложно. Поскольку стоит ограничение скорости в 30 км/ч, всю дорогу сплошная линия, около 300 светофоров, а через 200 м лежачие «полицейские». Автолюбитель подчеркнул: «Всё для людей!».

Другие водители отметили, что данная ситуация типичная для многих дублеров платных дорог, что не удивительно. Отмечается, что ограничение скорости в 30 км/ч и запрет на обгон сделаны специально, чтобы вынудить водителей передвигаться по платным дорогам. Кроме того, воронежец отметил, что «платка» перед Тульской областью со стороны столицы не имеет дублера вовсе.

Один из водителей стал на сторону властей, поскольку данные ограничения вызваны и ситуацией на участке. Ранее на одной из дублирующих трасс часто сбивали подростков, что и стало причиной ограничений, которые сократили количество аварий.

Татьяна Рязанская