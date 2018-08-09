В РФ в 2018 году выросли продажи поддержанных авто через официальных дилеров

За январь-июнь текущего года официальные дилеры в России смогли реализовать 250 000 подержанных машин, что на 32% превышает показатели годичной давности. Такие сведения распространили эксперты из «АВТОСТАТ».

В соответствии с полученной информацией, дилерские сети брендов-участниц проекта Data Exchange продали меньше 170 000 автомобилей с пробегом. Интересно, что еще 80 000 экземпляров подержанного транспорта пришлось на автоцентры других компаний, среди которых лидерами выступают LADA и Ford. Подчеркивается, что эти два бренда не имеют специальных программ по продажам своих машин в автосалонах.

Следует напомнить, что согласно проекту Data Exchange специалистам «АВТОСТАТ» уже несколько лет приходит информация о реализации авто с пробегом от филиалов и распространителей многих машиностроителей, у которых в РФ имеются свои программы, предусматривающие поддержку продаж подержанных машин. Руководство указанного проекта намерено выйти на долю в 10% от количества всех проданных авто на отечественном авторынке.

Дмитрий Павличко