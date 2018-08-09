В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

Мнения

В Сети назвали 5 самых фриковых невест «Давай поженимся»

 Эти девушки запомнились зрителям вовсе не красотой и женственностью, а своими странностями и

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

От Редактора

Эксперты назвали 6 причин для покупки бюджетника UMIDIGI One PRO

На сегодняшний день девайс доступен по цене от $ 139.99. 

Сюжеты:

«Мажор»: Фанаты T-killah обиделись на рэпера из-за поста в Сети Герчаков раскрыл причины распада брака Стеклова и Захаровой Елена Степаненко должна доказать факт совместного проживания с Петросяном Бейонсе рассказала о прапрадеде-рабовладельце Звезда фильмов о Супермене Марго Киддер скончалась от преднамеренной передозировки наркотиками В США медведь забрал у людей пиццу «Гарлем Глобтроттерс» закинули мяч в кольцо с самолёта на скорости более 110 километров в час Навальный высказался против референдума о пенсионной реформе Олимпиада в Пекине – 2008: Журналисты показали шокирующие кадры заброшенных объектов Такие плохо заканчивают: Любовнице мужа Ани Лорак предрекли скорую смерть 56-летняя Екатерина Андреева перестала смотреться в зеркала Может ослепнуть. Сорваны съёмки фильма. У звезды «Такси» Сами Насери серьезные проблемы
| | Электрокроссовер Audi e-tron получит «продвинутую» систему рекуперации энергии

Электрокроссовер Audi e-tron получит «продвинутую» систему рекуперации энергии

Сегодня, 08:26

Немецкий премиальный бренд Audi, подконтрольный концерну Volkswagen, рассказал о некоторых технических подробностях о своем первом полностью электрическом кроссовере Audi E-Tron. Новинку оборудуют прогрессивной системой рекуперации энергии, благодаря которой увеличится дальность хода автомобиля на одном заряде батареи.

Спецификой данной системы выступает автоматическое замедление электрокара при резком сбросе педали акселератора. Следовательно, в 90% случаев можно не использовать тормозную педаль.

В системе рекуперации энергии используются два электромотора и электрогидравлиические тормоза, а также предусматривается три режима. Первый активируется с помощью подрулевых лепестков, второй вводится в действие при движении накатом с помощью специальной компьютерной программы. Третий режим можно задействовать уже при помощи педали тормоза. По словам экспертов Audi, благодаря новым системам можно накопить до 30% от первоначального запаса энергии.

Функционирование новой системы рекуперации энергии, которую внедрили в электрокроссовер Audi E-Tron, покажут в скором времени в Калифорнии при спуске с горы Пайкс-Пик. Дебют нового электрокара пройдет 17 сентября текущего года.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Первый электрокроссовер Audi E-Tron будет дешевле гибрида Q7
Первый электрокроссовер Audi E-Tron будет дешевле гибрида Q7

В Германии премиальный электрокроссовер Audi E-Tron оценен в 80 000 евро. Эта стоимость ниже гибридного автомобиля Audi Q7.

Электрокроссовер Audi e-tron будет заряжаться быстрее Tesla
Электрокроссовер Audi e-tron будет заряжаться быстрее Tesla

Представители немецкой машиностроительной компании Audi, подконтрольной концерну Volkswagen, заявили, что электрический кроссовер Audi E-Tron сможет заряжаться…

В сети рассекретили интерьер первого электрокроссовера Audi E-Tron
В сети рассекретили интерьер первого электрокроссовера Audi E-Tron

Немецкий премиальный авто бренд Audi, подконтрольный концерну Volkswagen, впервые обнародовал в интернете фотографии интерьера своего первого полностью…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
VladTime рекомендует

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости