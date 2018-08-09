Электрокроссовер Audi e-tron получит «продвинутую» систему рекуперации энергии

Немецкий премиальный бренд Audi, подконтрольный концерну Volkswagen, рассказал о некоторых технических подробностях о своем первом полностью электрическом кроссовере Audi E-Tron. Новинку оборудуют прогрессивной системой рекуперации энергии, благодаря которой увеличится дальность хода автомобиля на одном заряде батареи.

Спецификой данной системы выступает автоматическое замедление электрокара при резком сбросе педали акселератора. Следовательно, в 90% случаев можно не использовать тормозную педаль.

В системе рекуперации энергии используются два электромотора и электрогидравлиические тормоза, а также предусматривается три режима. Первый активируется с помощью подрулевых лепестков, второй вводится в действие при движении накатом с помощью специальной компьютерной программы. Третий режим можно задействовать уже при помощи педали тормоза. По словам экспертов Audi, благодаря новым системам можно накопить до 30% от первоначального запаса энергии.

Функционирование новой системы рекуперации энергии, которую внедрили в электрокроссовер Audi E-Tron, покажут в скором времени в Калифорнии при спуске с горы Пайкс-Пик. Дебют нового электрокара пройдет 17 сентября текущего года.

Дмитрий Павличко